شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها.. أهم رسائل عبد العال لرئيس البرلمان الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمه فى حضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، أكد فيها على عدد من الرسائل وهى:

1- الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى .

2-لابد من وضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبى .

3-الثروات الليبية حق الشعب الليبى وحده .

4-اتفاق تركيا والسراج يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى .

5 -البرلمان المصرى يدعم الموقف الشجاع لمجلس النواب الليبى .

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6-مؤتمر برلين فرصة مهمة .

7- لن تتوانى مصر عن تقديم الدعم للأشقاء الليبيين .

8- ستستبعد ليبيا عافيتها بفضل شعبها وجيشها وقيادتها الشرعية .

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بدأت بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق، يأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن اللجنة العامة أكدت خلال اجتماعها على إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وأضاف حسب الله، أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على دعم القيادة السياسية فى كافة الإجراءات التى تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.