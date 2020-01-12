شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا شبورة مائية تصل لحد الضباب والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الاثنين، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفه تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل لبرودة على كافة الانحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 02 درجة.

وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

Advertisements

وطالب مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة بسبب تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وكانت البلاد تعرضت لموجة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن خلال الفترة من الإثنين الماضى وحتى الجمعة الماضية، حيث تعرضت البللد لطقس غير مستقر شهدت خلاله البلاد لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة على بعض المناطق وأدت لاضطراب بالملاحة البحرية.

وكان قد توقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الطقس البارد اليوم الأحد، بمنطقة سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 1 والعظمى 11، ويأتى ذلك بعدما شهدت مدينة سانت كاترين الجمعة، والسبت، طقسا أوروبيًا، لوصول درجة الحرارة بها إلى درجة واحدة تحت الصفر، وغطت الثلوج الشارع الرئيسى المؤدى إلى دير وجبال المدينة والأحياء السكنية.