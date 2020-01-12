شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.. اعرف مواصفات امتحان اللغة الأولى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى غدا الاثنين 13 يناير الجارى، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا وورقيا فى الفترتين الصباحية والمسائية، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيتكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 27 سؤالا منها 20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقالية، بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.

كما سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى.

وانطلقت صباح أمس امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، حيث أدى الطلاب الامتحانات فى مادة اللغة العربية بواقع 587 ألف و108 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى.

ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثانى الثانوى من 35 سؤالًا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات فى الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.

Advertisements

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى 2019/2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالب/طالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأدى 140 ألف طالب/طالبة من طلاب (المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون) امتحان اللغة العربية بصورة ورقية فى الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلبة وطالبات 300 مدرسة (خاص) لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا.

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان مادة اللغة العربية سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية فى المدارس غير المجهزة تكنولوجيََا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.