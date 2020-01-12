شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحذر أهالى ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة من التصريحات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الأجهزة الأمنية الإيرانية مجموعة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الإيرانيين من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران إذا كانوا يريدون تسلم جثث أبنائهم، وذلك بحسب تقارير نقلتها "إيران إنترناشونال" الأحد.

كشف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى النقاب الليلة، عن أن إيران تعهدت بسرعة إعادة رفات جميع ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، والتى اعترفت بإسقاطها بطريق الخطأ فى حادث أسفر عن مصرع 176 شخصا.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن زيلنسكى أوضح - فى خطاب عبر شاشات التليفزيون الأوكرانى - أن إيران وعدت بإعادة الرفات بعد تحديد هويات الضحايا من أجل قيام عائلاتهم باتخاذ ما يلزم حيال دفنهم، مع التعهد أيضا بتقديم جميع المتورطين فى الحادث المأساوى إلى العدالة .

وقدم الرئيس الأوكرانى الشكر إلى حكومات بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ودول أخرى إزاء ما قدموا من دعم ومساندة ومعلومات حول الحادث قائلا " إن هذا الدعم أسهم - دون شك - فى حمل إيران على الاعتراف بمسئوليتها عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية " .

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وكانت إيران اعترفت - فى وقت سابق - بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ.