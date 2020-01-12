شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إيرانى معارض: تجمعات احتجاجية فى جامعة بهشتى تندد بالحرس الثورى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع إيران إنترناشونال المعارض لإيران، عن وجود تجمعات احتجاجية طلابية فى جامعة بهشتى فى العاصمة طهران تندد بالحرس الثورى الإيرانى عقب اعترافه باسقاط طائرة بوينج 737 الأوكرانية عن طريق الخطأ.

وأضاف الموقع أن الطلاب رفعوا شعارات تندد بالحرس الثورى وتؤكد أنه غير كفى سوى فى قتل الشعب.

♦️ویدئو کوتاه| #اعتراضات در #دانشگاه_بهشتی: سپاه بی کفایت، عامل قتل ملت pic.twitter.com/I0xRtoOFfn

— VOA Farsi (@VOAIran)

Advertisements

ورصدت مقاطع فيديو نشرتها بى بى سي، قوات مكافحة الشغب وتواجد أمنى مكثف فى العاصمة طهران، وعقد البرلمان جلسة مغلقة لبحث تداعيات وملابسات الحادث، وندد نواب في البرلمان الإيراني بإخفاء حادث اسقاط الطائرة الأوكرانية 3 أيام، خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الشورى الاسلامى (البرلمان) صباح اليوم، الأحد، حضرها كبار المسؤولين في الحرس الثوري، لدراسة أبعاد وملابسات الحادث، وتقديم التقارير المطلوبة، وذلك غداة اعتراف قائد القوات الجيوفضائية بالحرس الثورى اسقاطها عن طريق الخطأ ومقتل جميع ركابها بالبالغ عددهم 176 راكب.

وبحسب بي بي سي على نسختها الفارسية قال النائب عبد الكريم حسين زادة كيف تم إخفاء الحادث عن مسئولي البلاد على الأقل لمدة 48 ساعة.

وفي سیاق متصل نقل نواب عن قائد الحرس الثورى حسين سلامى في الجلسة المغلقة قوله "الحرس غير مسئول عن إيقاف حركة الملاحة الجوية"، وقال النائب رحيمي عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن سلامى اعتذر من الشعب الإيراني.وقال سلامى "فضلت الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية على أن أحرج الشعب الإيراني".

من جانبهم، قال نواب البرلمان فى بیان لهم "لن نسمح بخطأ يستغله العدو أسوء استغلال ضد إيران".

بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في الاجتماع، إن قائد الحرس الثوري اللواء، حسين سلامي، قدم تقريرا حول العمليات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في العراق، والحادث المؤلم الذي وقع بخصوص الطائرة الأوكرانية.