شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال خطة المطارات الجديدة.. أهم الملفات أمام رئيس الشركة المصرية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجه الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، عددًا من الملفات الهامة بالمطارات المصرية وذلك عقب توليه المنصب خلفا للطيار وائل النشار، خاصة أن وزارة الطيران المدنى تجرى حاليًا تنفيذ خطط واستراتيجيات مستقبلية للنهوض بالقطاع، ومن أهمها تعزيز قدرات وتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية، وإنشاء 5 مطارات جديدة تم افتتاح مطارين منهم، وهى تعد بمثابة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للأجيال المقبلة المستهدفة من عملية التنمية التى تجرى بمصر فى كل المجالات.

ومن أهم المطارات المقرر افتتاحها قريبًا، " مطار برنيس "جنوب البحر الأحمر، لينضم إلى مطارى سفنكس والعاصمة الإدارية، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

ويعد مطار برنيس من ضمن 5 مطارات كبرى تعمل مصر على إنشائها، حيث يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتى حلايب وشلاتين، ويعزز من زياده حركة السياحية بمحافظات البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم، ويحتوى على ممر واحد، ويجرى العمل على تجهيز وحدات الإنارة وحقل الطائرات بالمهبط، وانتهاء التجهيزات اللازمة.

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تم تحويل مطار "برنيس" إلى مطار مدنى بعد قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير التمويل للمشروع طبقا لقرار رئاسة الوزراء، ويتم تجهيزه لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة لمحافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يحقق المطار عائدا اقتصاديا كبيرا خاصة بالنسبة لخدمة القرى والفنادق السياحية الواقعة جنوب مدينة مرسى علم واستغلال ثروات منطقة حلايب وشلاتين، حيث تم تخطيطه لاستيعاب 600 راكب فى الساعة بتكلفة 430 مليون جنيه.

وهناك مشروع آخر جارى الانتهاء منه وهو مطار البردويل، حيث أن هذه المطارات تم تأهيلها لتخدم الطيران المحلى على المدى القصير تمهيدًا لتحويلها فى المستقبل إلى مطارات دولية.

ويقع مطار البردويل فى وسط وشمال سيناء، ليخدم المنطقة هناك وكذلك محور التنمية فى منطقة قناة السويس، وجارى إطلاق التيار الكهربائى للمطار، و جارى اختبار أنظمة تشغيل المطار «كهروميكانيك - الاتصالات»، والانتهاء من أعمال محطتى تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى، وجارى تخطيط الطرق الخدمية بالمطار والطرق الداخلية ومدخل بوابات المطار وكذلك مناطق انتظار السيارات والأتوبيسات، بالإضافة إلى استكمال السور الفاصل بين الموقع العام ومنطقة الترمك ولم يتم تركيب البوابات على مداخل الترمك واستكمال دهان العلامات الملاحية على ( الممر الرئيسى 16 / 34 - طريق الخدمة للمعدات الأرضية).. واستكمال تركيب وحدات الإنارة على جانبى الممر والانتهاء من تسوية شرائح الممر وتطهير الجزر من الأحجار والعوائق حتى تاريخه.