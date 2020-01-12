شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تطوير 70% من مسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة عن انتهائها من تطوير 70% تقريبًا من مسار المومياوات الملكية التى سيتم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير لمتحف الحضارات بمصر القديمة، حيث من المقرر أن يتحرك الموكب الفرعونى من ميدان التحرير مرورًا بطريق كورنيش النيل وصولًا إلى قصر العينى ، ووصولًا إلى متحف الحضارات بالفسطاط.

وأعلن اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، عن أنه تم تأجيل موعد نقل المومياوات لشهر فبراير المقبل، مؤكدا أنه جارى رفع كفاءة الشوارع بشكل يليق بالحدث العالمى الذى يشهده عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة حول العالم.

وقال اللواء إبراهيم معوض، مدير جهاز الميدانية، إن نسبة العمل بلغت بين الـ70% والـ80%، تم فيها رفع الكفاءة الكامل لشوارع وميادين المنطقتين الغربية والجنوبية بمحافظة القاهرة، كما تم انشاء سور جمالى بالفسطاط وتوحيد واجهات العقارات والمحال بطول مسار الموكب، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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وتجرى محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة وعدة جهات أعمال تطَير بمحيط متحف الحضارات، من بينها تطوير بحيرة عين الحياة، حيث تم الانتهاء من أعمال التوسعات وتكريك البحيرة من الجهتين الغربية والجنوبية، فضلًا عن الانتهاء من أعمال التطهير وإزالة الحشائش الموجودة على أجناب البحيرة، إلى جانب الانتهاء من تخليق الجزر المطلوبة داخل البحيرة.

كما وجه محافظ القاهرة برفع كفاءة الطرق وتوحيد الوان العقارات بطريق المطار والطريق الدائرى، حيث أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة أحياء المنطقة استعدت برفع كفاءة طريق المطار من إنارة وتشجير باعتبار الطريق المدخل الرئيسى لزوار القاهرة.

وفى السياق أنهت هيئة نظافة وتجميل العاصمة مراجعة الإنارة ودهانات المقاعد والأسوار الحديدية الموجودة بطول طريق مسار مومياء من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات، والعمل على التشجير الزيني، على أنه جار الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، بجانب مراجعة أعمدة الإنارة وحالة النظافة بالمسار.