شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المسطحات تضبط 17 مركبا نيليا لعدم توفر اشتراطات الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت الجهود عن ضبط (شركة مبيدات زراعية بالغربية) بإجمالى مضبوطات بلغت (1625 لتر مبيد حشائش) فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى ، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (10) منشآت بنطاق محافظة القليوبية لعدم وجود سجل بيئى بالمخالفة لقانون البيئة فى مجال حماية البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ضبط (17) مخالفة وحدة نهرية بنطاق محافظة الجيزة بمخالفات (عدم توافر شروط التراخيص – عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ – عدم وجود التراخيص الملاحية – انتهاء التراخيص الملاحية – عدم اكتمال الطاقم الملاحى) بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية فى مجال الملاحة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط " 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.