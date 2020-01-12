شكرا لقرائتكم خبر عن طائر ذكى واجتماعى.. فارس هيخليك تغير فكرتك عن تربية البومة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "البوم يعتبر هو القطة بالنسبة للجوارح" طائر لطيف جدا وذكى واجتماعى يتعود على صاحبه ولا يوجد أى ضرر أو خوف من تربيته، بتلك الكلمات بدأ فارس الفيشاوى الحديث عن تربية البوم وأنواعها وأسعارها.

يقول فارس الفيشاوى لـ"الخليج 365" إن البوم له أنواع كثيرة مثل البومة العقابية وهى أكبر أنواع البوم فى مصر وبومة الحظائر ولونها أصفر فى ذهبى ويوجد أيضا البومة القزمية وبومة قصيرة الأذن وبومة طويلة الأذن وبوم مهاجر .

وأضاف الفيشاوى أن البوم طائر ذكى جدا ويتعود على صاحبه وكائن لطيف وشكله جميل جدا، نافيا الكلام الذى يتردد عن أن "البومة شؤم" مؤكدا أنه جملة ليس لها أساس من الصحة.

وتابع فارس أن بعد الكثير من الناس عن تربية البوم بسبب انها نذير شؤم أو تجلب الفقر ، يعتبر اعتقادا خاطئا.

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وعن البوم الجيد، أكد فارس أنه يجب أن تكون البومة ريشها كامل ومخالبها سليمة ليست بها أى كسور، لافتا إلى أن البوم يحب الحرية ولا يجب تربيته داخل قفص مثل العصافير الملونة وتربيته تكون عن طريق بناء وكر خشب يقف عليه البوم لأنه كائن يحب الحرية .

واستطرد الفيشاوى أن البوم يتغذى على القوارض مثل الفئران البيضاء وأيضا قطع لحوم صغيرة ويحب المياه ويجب كل فترة على المربى أن يحميه.

وعن أسعار البوم فى مصر، قال الفيشاوى إن سعر البومة القزمية يبدأ من 300 جنيه ويصل لـ500 جنيه، أما بومة الحظائر فيبدأ سعرها من 500 جنيه لـ 750 جنيها والبومة العقابية من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه.











