شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم ندوة تثقيفية لمجندى الشرطة للتأكيد على أهمية مساعدة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية ندوة تثقيفية لمجندى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، حيث نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ندوة تثقيفية ، لمجندى الإدارة (بمقر مركز التدريب العسكرى التابع للإدارة) وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

حاضر فى الندوة أحد علماء وزارة الأوقاف، وتناول أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين، كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والإنتماء الحقيقى للوطن، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والإستقرار بربوع البلاد.

كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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كان قطاع السجون قد نظم ندوة تثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الديار المصرية، حيث تحدث فضيلته عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة، لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين. وأكد المفتى، أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم، وهو من أعظم أعمال البر، مشددا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، وتحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن . يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة، بما يمكنهم من أداء المهام الموكله إليهم، بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد .