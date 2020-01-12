شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: فتح مخابز جديد فى المناطق الجديدة والأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منظومة الخبز تشهد متابعة دورية للتأكد من حسن انتظامها حيث يتم المرور الدورى على المخابز بكافة أنواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان، مشيرًا إلى أن الأولوية فى فتح مخابز جديدة فى المرحلة المقبلة هى للتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق والقرى الأكثر احتياجًا والنائية والتى لا تفى المخابز الموجودة بها لاحتياجات المواطنين.

وأضاف راشد خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمخابز إنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقة بشأن أى طلبات مقدمة لإنشاء مخابز جديدة بحيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصة الإجمالية المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أى أعباء إضافية .

وكلف محافظ الجيزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بإعداد خريطة مفصلة بالمخابز الموجودة بالمحافظة و حصة كل مخبز وأعداد المواطنين المنتفعين بها والمناطق التى بها عجز أو زيادة وفقاً الكثافة السكانية من منطلق الاستفادة الكاملة من الدعم المخصص وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنه جارى إعاده فحص ومراجعة 43 مخبز بلدى من ناحية الشروط والضوابط والمواصفات تحت إشراف مديرية ومباحث التموين.

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من جانبه أكد هشام كامل ، مدير مديرية التموين بالجيزة ، أن إجمالى عدد المخابز بنطاق المحافظة تبلغ 2019 مخبزاً منها 1299 مخبز بلدى، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة الحصص المخصصة بهدف الوصول إلى حُسن استخدام الموارد المتاحة والاستفادة الكاملة من الحصة المخصصة للمحافظة بحيث تفى باحتياجات كل المناطق.

يذكر أن مديرية تموين الجيزة، تنظم عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع أحياء محافظة الجيزة، للرقابة على المخابز ومتابعة خطة عملها وتوفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة، كذلك الرقابة على الأسواق لضبط الأسواق.

وكان رجال مباحث التموين بالجيزة، قد ألقوا القبض على 3 من مالكى ومسئولى المخابز المدعمة، بالعمرانية وإمبابة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وتجميعهم وتصرفهم فى 15,550 طن دقيق بلدى مدعم "للاتجار به فى السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 84747 جنيها تقريباً، دون إنتاج فعلى للخبز واستيلائهم على أموال الدعم محققين أرباحاً غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.