شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض البطاطس والطماطم والعنب.. فى دورة تدريبية للعاملين بـ"زارعة البحيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، اليوم الأحد دورة تدريبة مكثفة لمكافحة افات المحاصيل الزراعية بمحافظة البحيرة تستمر حت الخميس المقبل، حيث تتناول الدورات أمراض الموالح التشخيص واهم طرق المكافحة، وأمراض القمح وطرق الوقاية والعلاج والأمراض الهامة التى تصيب محصولى البطاطس والطماطم وأهم طرق المكافحة والمكافحة المتكاملة لأهم أمراض بنجر السكر والأمراض التى تصيب أشجار العنب والمانجو وطرق المكافحة-اهم أمراض البقوليات والنيماتودا والتقنيات الحديثة المستخدمة فى عمليات التشخيص والمكافحة.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات التباع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم أخصائى الإرشاد والمحصول والمكافحة بالمديرية وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم أمراض المحاصيل التى تتناولها البرامج التدريبية، مشددا على أن هذه البرامج تستهدف أيضا رفع كفاءة المهندسين الزراعيين والباحثين فى المجالات ذات العلاقة بهذه الموضوعات التى تساهم فى التنمية الزراعية.

كان معهد امراض النبات ، أكد أنه خلال الشهر الجارى ينظم معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية تنفيذ برنامجين تدريبين، الأول بعنوان "التقنيات الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية" بمديرية الزراعة بدمنهور – محافظة البحيرة وتبدا يوم الأحد المقبل حتى الخميس 16من الشهر الجارى ،والثانى تحت عنوان الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية الشتوية وطرق مكافحتها ، بمديرية الزراعة ببورسعيد– محافظة بورسعيد، فى الفترة من الأحد 19/1/2020 حتى الخميس 23/1/2020.

يأتى ذلك فيما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حملاتها المروية على زراعات الطماطم الشتوية المبكرة، وزراعات البطاطس للعروة الصيفية الجيدة، من خلال عمل حملات ارشادية للمزارعين بالغيطان لمواجهة التغير المناخى وبرودة الجو لزياد الإنتاج وعد تساقط الثمار، ومواصلة تنفيذ منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات للعروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية لتحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.