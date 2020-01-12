شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأوقاف تصدر مطبوعات مشتركة مع كازخستان لنشر الوسطية عبر جامعتها بألماطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، عددًا جديدًا من مجلتها العلمية باللغتين العربية والكازاخية بالتعاون مع وزارة التعليم الكازخستانية يضم عشرة بحوث علمية ، كما أصدرت عددًا خاصًا عن أعمال مؤتمرها الدولى الذى عقد فى 10 أبريل 2019 م .

وذكر بيان للوزارة اليوم ، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ناقش مع الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى سلمه نسخة من المجلة ونسخة من أعمال المؤتمر السنوى للجامعة .

وتييم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معرض اليوم الواحد بمحافظة أسيوط ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم بمسجد عمر مكرم بميدان الجامعة بمدينة أسيوط، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرًا ، حيث يشتمل المعرض على حقيبة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط ، وقالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف ، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، ويحتوى المعرض على العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مجال تجديد الخطاب الدينى والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة.

ومن جهة أخرى ​أعلنت وزارة الأوقاف، ​نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات "الدفعة الأولى" المرحلة الثانية وعددهم 11 إمامًا وخطيبًا ممن استكملوا جميع المكونات الدراسية وكان آخرها بالنسبة لهم برنامج الحاسب الآلى ​، فيما اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ​، ​ 10 /1 /2020م ضم 297 إمامًا إلى عضوية المقارئ ، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله.