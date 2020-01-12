ضياء داود: ندافع بصدورنا العارية عن هذه الأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب ضياء الدين داوود، إن مصر مطالبة بالزود عن أمن واستقرار الأمة.

وأضاف في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال استقبال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: هذا التوقيت الفارق من تاريخ الأمة يستوجب على البرلمان المصري، وعلى مصر قلب العروبة النابض، أن تكون كما تحملت سابقا وكما تتحمل الآن وستتحمل مستقبلا، الزود عن أمن واستقرار هذه الأمة.

وتابع: نحن جيش له شعب، وكلنا بصدورنا العارية ندافع عن هذه الأمة.​