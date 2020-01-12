رئيس دفاع البرلمان: الأمن القومي الليبي جزء من أمن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الجلسة العامة التي يشارك فيها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن مجلس النواب المصري يدعم الدولة الليبية وأمنها القومي.

وأضاف عامر موجها تحية لصالح: "نعتز بكم وشعبكم العظيم تعلمون"، وتابع "الأمن القومي الليبي جزء من أمن مصر القومي ونعتز كثيرا بدوركم الوطني والجيش الوطني، ومصر دائما على لسان قائدها تدعم الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت ظهر اليوم عقب اجتماع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لمناقشة سبل دعم التحركات المصرية لحل الأزمة الليبية ومواجهة خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا"​