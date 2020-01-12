ضبط عصابة انتحلت صفة رجال شرطة لسرقة 500 ألف جنيه سوداني بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة، وسرقوا 500 ألف جنيه سوداني بمصر القديمة.

تلقى المقدم إسلام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغاً من كلاً من "عصمت. ا"، 47 سنة، تاجر مواشي، و"رامي. ح"، 34 سنة، مشرف مشتريات زراعية ومقيم مشتول السوق/ شرقية، وقرر الأول بالاستعانة بالمبلغ الثاني، لاستبدال مبلغ مليون جنيه سوداني تحصل عليه من أحد تجار المواشي بدولة السودان، مقابل 350 ألف جنيه مصري، فقام الأخير بالتواصل مع أحد الأشخاص يدعي/ سعيد وشهرته "أحمد" صاحب مكتب صرافة، "ولا يعلم باقي بياناته"، واتفق الأخير معهما بإرسال أحد مندوبية يدعى "خالد"، لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط ـ دائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال، وعقب تقابلهما مع الأخير فوجئا بحضور سيارة ميكروباص "لم يتمكنا من تحديد أرقامها"، يستقلها 4 أشخاص "غير معلومين لديهما"، أدعوا أنهم من رجال شرطة "مباحث الأموال العامة"، واستولوا منهما على المبلغ المالي، واصطحبوا المدعو خالد داخل السيارة، ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سعيد. ع"، 58 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 12 قضية أخرهم 5818 لسنة1981 م السيدة زينب "سرقة وسائل نقل"، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي "تزوير"، بإجمالي حبس 9 شهور، بالاشتراك مع أخرين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، بالاشتراك مع كل من "عمرو. خ"، 44 سنة، خراط معادن، و"شريف. م"، 47 سنة، سائق، و"محمد. ع"، 49 سنة، وموظف بوزارة التربية والتعليم، و"طارق. م"، 72 سنة، ترزي، و"سيد. ن"، 36 سنة، سائق .

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بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت احدها عن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه باستخدام السيارة رقم (و ج 2298)، ميكروباص بيضاء اللون قيادة المتهم السادس"، ويعمل عليها كسائق".

وأضاف المتهم الثاني باقتصار دوره على إيهام المبلغان بأنه مندوب شركة الصرافة لدي المتهم الأول، وأقروا بأن إجمالي المبلغ المستولى عليه 500 ألف جنيه سوداني فقط، وقيامهم باستبداله بمبلغ 50 ألف جنيه مصري عن طريق أحد المتعاملين بالاتجار بالنقد الأجنبي.

وتم بإرشادهم ضبط 30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، السيارة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجني عليهما اتهموهم بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.