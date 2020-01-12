في يوم واحد.. ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 3265 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها، 1168 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و138 مخالفة ال سير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و16 دراجة نارية مخالفة، و16 مخالفة "موقف عشوائي"، و41 مخالفة شروط الترخيص، و3 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.