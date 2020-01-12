القبض على المتهمين بسرقة 8 أطنان كابلات كهربائية بدهشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، 3 أشخاص، لقيامهم بسرقة 8 أطنان من الكابلات الكهربائية النحاسية من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية بدهشور. كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر ضبطت 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم مُحملة بكمية من الكابلات الكهربائية النحاسية بلغ وزنها 8 أطنان، وعُثر بحوزتهم على (مقص حديدي، منشار). وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية الخاصة بشركة الكهرباء بطريق دهشور بدائرة القسم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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