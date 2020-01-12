ضبط 10 منشآت بدون سجل بيئي و 1600 لتر مبيد حشائش بالقليوبية والغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي ضبط (شركة مبيدات زراعية بالغربية) بإجمالي مضبوطات بلغت (1625 لتر مبيد حشائش) وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. وضُبط في مجال حماية البيئة والصحة العامة 10 منشآت بنطاق محافظة القليوبية لعدم وجود سجل بيئي بالمخالفة لقانون البيئة، وضُبط في مجال الملاحة الداخلية 17 مخالفة وحدة نهرية بنطاق محافظة الجيزة بمخالفات (عدم توافر شروط التراخيص، عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، عدم وجود التراخيص الملاحية، انتهاء التراخيص الملاحية، عدم اكتمال الطاقم الملاحي) بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية . جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق .

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