القضاء الإداري: إحالة "وقف برنامجي رضوى الشربيني ومفيدة شيحة" للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى، والتي طالب فيها بالتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، والإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ووقف بث البرنامجين؛ لتحريضهما على تفكيك وحدة المجتمع، للمفوضين على أن يودع التقرير قبل 1 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت 8547 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتيهما.

وقالت الدعوى إن مقدمتي البرنامج اعتادتا في حلقاتهما التحريض ضد الرجال، والحط من شأنهم، وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة، ما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما للرجال، مما أدى إلى زيادة نسب معدلات الطلاق.