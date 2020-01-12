محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن سوهاج، وأسيوط، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية الخيام دائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، وعائلتين بقرية المطيعة دائرة مركز شرطة أسيوط، في النزاع القائم بينهم.
وحضر عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات ورجال الدين" وبالتنسيق مع لجنة المصالحات، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنجح في إتمام الصلح وإنهاء النزاع القائم بين 4 عائلات بسوهاج وأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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