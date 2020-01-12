محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار بعقار سكني بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا "بمديرية أمن القاهرة" قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مقيم بالعقار المُشار إليه "ملك والده" حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بداخل العقار على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 15 مترا، وأدوات حفر وتنقيب" وبمواجهته اعترف بقصده التنقيب عن الآثار. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بعاطل يُنقب عن الآثار بمنزل والده بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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