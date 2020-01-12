بحضور أحد علماء الأوقاف.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية للمجندين بشرطة المسطحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتنظيم ندوة تثقيفية، لمجندي الإدارة بمقر مركز التدريب العسكري التابع للإدارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وحاضر في الندوة أحد علماء وزارة الأوقاف، وتناول أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين، كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.