لإحداثه تلفيات في سيارة أحدهم.. 5 أشخاص احتجزوا عاملا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد 5 أشخاص لاحتجازهم عاملا وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، لإحداثه تلفيات في سيارة أحدهم.
تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من "مزارع- مُقيم بمحافظة الشرقية" باتصال شخص مجهول به، وأبلغه باحتجاز شقيقه "عامل"، وطلب منه مبلغ 25 ألف جنيه، نظير إطلاق سراحه، ومقابلته بدائرة قسم شرطة الضواحي لتسليم المبلغ المالي.
على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، توصلت جهوده إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه و"تاجر -مُقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي" لقيام العامل باستعارة سيارة ملاكي "ملك والد التاجر"، وإحداث تلفيات بها تقدر بحوالي "22 ألف جنيه" نتيجة حادث تصادم.
بالانتقال صحبة المُبلغ أمكن ضبط كلٍ من "التاجر، موظف، عاطل، عاملان" بإحدى محلات قطع الغيار بدائرة قسم شرطة الضواحي "ملك الأول" وبصحبتهم المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لإجبار المجني عليه على دفع تكاليف إصلاح السيارة، وعُثر بحوزتهم على "4 إيصالات أمانة مزيلة باسم المجني عليه، الهاتف المستخدم في الواقعة".
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