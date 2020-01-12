مصر | بـ"كيلو حشيش".. أمن الجيزة يسقط "ديلر إمبابة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو حشيش".. أمن الجيزة يسقط "ديلر إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث الجيزة، في القبض على واحد من تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وبحوزته حوالي كيلو حشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عاطل عثر بحوزته على 6 طرب حشيش، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، ومعاونه الرائد محمد بهاء، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، كمين لضبطه بدائرة القسم، وعثر وبحوزته على 6 طرب لمخدر الحشيش "وزنت 750 جراما"، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.