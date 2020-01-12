مصر | سقوط مسجل حول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مسجل حول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر، لقيامه بإدارة ورشة بمحل مسكنه، لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بالقليوبية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية قيام مسجل شقي خطر مقيم بدائرة المركز، بإتخاذ ورشه كائنة بمحل سكنه لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه، وبحوزته عدد 3 فرد خرطوش، هيكل فرد خرطوش، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازته للمضبوطات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.