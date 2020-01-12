مصر | ضبط 3 أشخاص سرقوا 8 أطنان كابلات كهربائية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص سرقوا 8 أطنان كابلات كهربائية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من إلقاء القبض على سائقين وعامل لسرقتهم 8 أطنان من الكابلات الكهربائية النحاسية من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية بدهشور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث القسم، من ضبط سائقين، عامل «الإثنين منهم معلومات جنائية»، حال إستقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم مُحملة بكمية من الكابلات الكهربائية النحاسية بلغ وزنها 8 أطنان، وعُثر بحوزتهم على مقص حديدي، منشار.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بسرقتها من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية الخاصة بشركة الكهرباء بطريق دهشور بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.