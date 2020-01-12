مصر | الداخلية تنهي نزاعات بين 4 عائلات في سوهاج وأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تنهي نزاعات بين 4 عائلات في سوهاج وأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الأجهزة الأمنية، بمديريتي أمن سوهاج وأسيوط، جلسة صلح بين أطراف عائلتين، بناحية الخيام بدائرة مركز شرطة دار السلام، لحل النزاع القائم بينهما.



كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بقرية المطيعة، دائرة مركز شرطة أسيوط، لحل النزاع القائم بينهما، بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات ورجال الدين.

وتم ذلك بالتنسيق مع لجنة المصالحات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.



وجاء ذلك في إطار تنفيذ الثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

