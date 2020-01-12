مصر | سقوط "ديلر" بحوزته كمية من الهيروين في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ديلر" بحوزته كمية من الهيروين في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وأسلحة نارية غير مرخصة.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية، قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص"، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش، طلقتان خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 500 جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).