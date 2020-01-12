مصر | مستشفيات الشرطة تقدم خدمات مجانية لـ139 مريضا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفيات الشرطة تقدم خدمات مجانية لـ139 مريضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 12/يناير/2020 - 12:25 م
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مستشفى الشرطة
هبة عبد الحفيظ
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أعلن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، توقيع الكشف الطبي على 139 حالة، بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة، من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً، يوم الجمعة الماضي.
وقال إنه تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، في التخصصات الطبية المختلفة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وقال إن ذلك جاء بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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