مصر | مستشفيات الشرطة تقدم خدمات مجانية لـ139 مريضا

وقال إنه تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، في التخصصات الطبية المختلفة،

وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقال إن ذلك جاء بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

