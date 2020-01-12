مصر | ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب بالإسكندرية.

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البداية كانت بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بإرتكاب العديد من جرائم سرقات المساكن بأسلوب «كسر الباب»، وإتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجرات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم المشار إليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد «7» حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة «أول وثان المنتزه، أول الرمل، باب شرقى»، وأرشد عن المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.