مصر | المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل روج الهيروين بالسيدة زينب

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم كريم سيد بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بدائرة قسم السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر رفاعي طه، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهم "كريم سيد"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم السيدة زينب.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه ورد إليه من أحد مصادره السرية معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبالانتقال للمكان الذي أيقن تواجده به كأحد راغبي شراء المخدر، أبصر المتهم ممسكًا بلفافات جوهر الهيروين فتم ضبطه، وبتفتيشه تم العثور على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته.