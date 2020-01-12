مصر | بعد ذبحها بـ«كتر».. ننفرد بنشر صورة «سيدة الوراق»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ذبحها بـ«كتر».. ننفرد بنشر صورة «سيدة الوراق» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت «بوابة الخليج 365» على صورة السيدة المصابة وتدعى «كاترين. ر»، 52 عامًا، بعد طعنها وذبحها بـ «كتر» في منطقة الوراق، على يد شاب يدعى «م. ط»، 39 عامًا.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في وقت سابق حبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لطعنه سيدة تدعى «كاترين. ر»، 52عامًا في الوراق، فيما طلبت الكشف الطبي على الشاب لبيان إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه، وطلبت التحريات حول الواقعة.

واستعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للسيدة، وتبين أنها مستقرة إلى الآن، فيما كشفت التحريات الأولية، أن المتهم مهتز نفسيًا.

وأفاد مصدر بنيابة بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة طعن شاب في عقده ما بين الثالث والرابع لسيدة ومحاولة ذبحها بمنطقة الوراق.

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وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة إلى «الخليج 365»، أن السيدة تدعى «كاترين.ر»، تبلغ من العمر 52 عامًا، وتقطن بذات المنطقة، ولديها أبناء، لافتًا إلى أنه يوم الواقعة خرجت من منزلها في المساء لشراء مستلزمات المنزل، وأثناء سيرها تعرض لها المتهم على الفور وقام بطعنها دون أن تنهره.

وأفاد المصدر، بأن أهالي المنطقة شاهدوا المجني عليها، وتم نقلها على الفور لأحد المستشفيات بمنطقة الوراق، ثم تم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة وخضعت لعملية وحالتها مستقرة.

وأوضح التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة مصابة بجرح في الرقبة أدى إلى تهتك في بعض الطبقات، بالإضافة لتلف في الأعصاب.

كان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى الوراق، بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء سير الفتاة بالشارع اعترض طريقها شخص، وتعدى عليها بالضرب بــ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به.