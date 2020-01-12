أخبار مصر | الليلة.. برنامج مصر النهاردة يناقش 'المناورة قادر ٢٠٢٠'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. برنامج مصر النهاردة يناقش 'المناورة قادر ٢٠٢٠' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، فقرة خاصة عن المناورة قادر2020، والتي تنفذها القوات المسلحة المصرية في رسالة طمأنة لكل الشعب المصري، بأن القوات المسلحة هي الدرع والسيف، وقادرة على حماية الوطن، ويجرى تنفيذها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية بحرًا وجوًا وبرًا، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا.

وتستضيف الفقرة اللواء نصر سالم الخبير العسكري ورئيس هيئة الاستطلاعات بالقوات المسلحة الأسبق، ليقدم لنا رؤية تحليلية شاملة لأهداف المناورة وأهدافها وأهمية توقيت تنفيذها.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، دور الأغنية الوطنية في تعميق الانتماء، وتستضيف الفقرة الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.