أخبار مصر | "شموع تراثية".. عمل فني جديد من معرض فناني السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شموع تراثية".. عمل فني جديد من معرض فناني السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أحمد فرج مدير إدارة الأفلام الوثائقية ومبرمج بالمتحف المصري الكبير عملًا فنيًا، شارك به في معرض فناني وزارة السياحة والآثار في متحف الفن الإسلامي تحت عنوان "شموع تراثية" وهو العمل الذي انطلق فيه من تأثره بالحقل الأثري.

وقال فراج، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن الشموع بنورها تدل على العطاء بلا مقابل وبلا حدود، ومصدر يزرع فينا بذور الأمن والطمأنينة، وتنوع أحجام وأشكال وألوان الشموع ملهم ودافع للهدوء، مضيفا أن الشمعة هي قلبًا مضحيًا معطاءً والرسالة أن كل منا كالشمعة التي تنير الدرب للآخرين، واشتعالها في الظلام كالضمير الذي ينشط لحظات فجائية يفهمها أصحابها.

وتابع، أن تشعل شمعة خيرٌ من لعن الظلام، فهي ملهمة الحكمة وهي سهلة التشكيل تستطيع أن تخرج منها قوالب ومنتجات كثيرة، وفي نفس الوقت تحتاج الدقة والمهارة.

ويأتي معرض فناني وزارة السياحة والآثار في إطار احتفالات متحف الفن الإسلامي بعيد افتتاحه السادس عشر بعد المائة، وشارك فيه فنانو الوزارة بـ 100 عمل ما بين تراثي وتصوير فوتوغرافي ولوحات زيتية وأعمال نسيجية وجلدية، كلها مقتبسة من عبق الآثار المصرية في مختلف عصورها.