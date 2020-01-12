أخبار مصر | وزير النقل يفتتح محطة قطار بورسعيد بعد تطويرها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يفتتح محطة قطار بورسعيد بعد تطويرها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة سكة حديد بورسعيد، وتفقد خلال الافتتاح أقسام المحطة المختلفة، واطلع على إمكانياتها وسير العمل بها، وكذلك أعمال التأمين وأجهزة الكشف على الحقائب.

وبلغت التكلفة الاجمالية لتنفيذ أعمال تطوير المحطة ما يقرب من 90 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير كلا من المكاتب الإدارية والاستراحات من الجهة البحرية وهدم وإحلال رصيفي الوصول 4 و5، وإنشاء وإحلال خزان المياه بسعة 300 متر مكعب، وذلك لمجابهة الحرائق، وتموين القطارات بالمياه لاستخدامه في أغراض الصيانة والنظافة العامة.

كذلك تم إنشاء مجمع عنابر الجنود وملحقاتها وهي عبارة عن 6 عنابر مبيت للجنود والضباط، وكل عنبر مكون من 3 أدوار أرضية و2 علوي، بالإضافة إلى المسجد، ومحطة الكهرباء الجديدة، ومبنى دورات المياه المجمعة وأرصفة داخلية وخارجية لجميع مكونات المحطة.

وتم توفير 4 شبابيك تذاكر، بالإضافة لدعم وجود نظام الميكنة الآلية والكمبيوتر في حجز التذاكر.

وتتضمن حوائط المحطة العالية جداريات بالألوان للمراكب الشراعية والبحر وشكل القطار ورصيف المحطة في الماضى، وأحصنة بعربات لنقل البضائع من القطار إلى الخارج، وبرج الساعة بالأرقام اللاتينية.