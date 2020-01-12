أخبار مصر | "مقالاتٌ في التجديد".. أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقالاتٌ في التجديد".. أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويُعد الكتاب، هو مجمل أبحاث الندوة التحضيرية التي دعا إليها الأزهر الشريف تحت عنوان: "الندوة التحضيرية لمؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، في أبريل 2015م.
ويناقش الكتاب، مباحث مهمة في التجديد، أبرزها: تباين الأفهام حول فهم التجديد، ضبط مصطلح التجديد، ميدان التجديد وشروطه وسمات أهله، خطورة الجمود، الحاجة إلى التجديد، أثر الخلط بين مفهوم الاجتهاد ومفهوم التجديد، علاقة الإنسان بالتراث وخطورة تبديده، الدعوة إلى عمارة الأرض وطلب العلم.
وفي طليعة الكتاب، يذكر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن "التَّجديد هو خاصَّةٌ لازمةٌ مِن خَواصِّ دِينِ الإسلامِ، نبَّهَ عليها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في قولِه الـشَّريفِ: (إِنَّ اللَّهَ يَبعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا)، وهذا هو دليلُ النَّقلِ على وُجوبِ التَّجديدِ في الدِّينِ.
ويتضمن الكتاب عشرة مباحث، بأقلام عدد من كبار العلماء:
ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة ألف عام.