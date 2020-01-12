شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مائية لقرية كوم بدار بسوهاج.. وتزويد سياراتها بـ«GPS» لمنع سرقتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت قافلة مائية لخدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بقرية كوم بدار بمركز المنشأة، حيث ضمت القافلة قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالى.

وأضاف بدرى أن الهدف من القافلة المائية، تحقيق التواصل مع المواطنين بأنحاء المحافظة كافة، وزيادة التوعية بأهمية خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليهما.

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وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن القافلة المائية ضمت مجموعة أنشطة للتوعية، شملت لقاء شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية، وندوة للسيدات، بالإضافة إلى حملات طرق أبواب واستطلاع رأى للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار بدرى إلى أنه تم تركيب عدد 100 جهاز تتبع GPS بسيارات الشركة المختلفة، ومنها سيارات مياه الشرب وسيارات الكسح والكلور وسيارات الخدمات المتنقلة، بهدف فرض الرقابة وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها ومنع سرقتها.

وأوضح أنه تم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع منظومة التتبع وكيفية استخراج التقارير اللازمة بهدف تحقيق أكبر استفادة من تلك المنظومة، وذلك في إطار التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع المهام التي تقوم بها الشركة.