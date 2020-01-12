شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال ميكنة محكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، الأحد، أعمال التطوير التقني بمحكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها، وأناب المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل من المستشار محمود علاء الدين، مساعد زير العدل لشؤون التطوير التقني، والمستشار عبدالهادى محروس، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق ابنية المحاكم، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، في الافتتاح.

وتضمنت أعمال التطوير التي تمت من خلال التعاون بين وزارت العدل والتخطيط والاتصالات، افتتاح أعمال التطوير التقنى لمحكمة الجيزة الابتدائية، والتي تقع بمقر محكمة الجيزة بشارع السودان، فضلًا عن المحاكم الجزئية التابعة لها، وهى محاكم العجوزة، الدقى، قسم إمبابة، الوراق وأوسيم الجزئية، وتقع بمقر مجمع محاكم تاج الدول.

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كما تشمل أعمال التطوير عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة والتى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلًا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.

وتأتى أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة أعمال التقاضى على مستوى الجمهورية، والتى بدأت في عهد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق، واعتمد استكمال تنفيذها المستشار عمر مروان، وذلك من خلال استكمال نشر تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى في المحاكم، وإنشاء المكاتب الأمامية، والتى تعد من أهم ملامح تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وتساهم بشكل واضح في ميكنة المنظومة القضائية وتيسير العمل على المترددين على المحاكم.

وتشمل المكاتب الأمامية بمحكمة الجيزة الابتدائية 9 وحدات مجهزة لاستقبال المتقاضين، منها ما هو مخصص لمراجعة حوافظ المستندات وملفات الدعاوى وتقدير الرسوم، ومنها ما هو مخصص لاستخراج الشهادات الخاصة بالدعاوى، فضلاً عن إنشاء وحدة الجداول المميكنة والماسح الضوئي، وكذلك قاعدة البيانات، وإدارة رول الجلسات، بحيث يتم ميكنة الدعوى من بدايتها حتى نهايتها.

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية

افتتاح أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية