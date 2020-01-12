شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ترفيهي لأطفال معهد الأورام بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يوماً ترفيهياً توعوياً مع أطفال معهد الأورام.

قالت داليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان، إن المشاركة في تنظيم اليوم الترفيهي التوعوي يأتي في إطار الدور الخدمي والتوعوى الذي تقوم به وحدة حقوق الإنسان لتنمية المجتمع المحلى، مشيرة إلى حرص الوحدة على المشاركة في خطة التوعية الخاصة بشركة مياه الشرب والتي تنفذ بواسطة عربة التوعية الخاصة بالشركة.

وأضافت أن اليوم شمل تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، كما تم تنظيم مسابقات بين الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

يوم ترفيهي توعوي لأطفال معهد الأورام بالمنيا