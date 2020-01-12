شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بجرجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء بجرجا، وتم تجديد الكنيسة مؤخرًا ليصبح بداخلها كنيستان، الأولى في الطابق الأرضي والثانية في الطابق الثاني.

وتم تدشين مذبح الكنيسة الأولى على اسم السيدة العذراء وأطفال بيت لحم، بينما دُشِن مذبح الكنيسة الثانية على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، كما تم تدشين أيقونات الكنيستين وكذلك حامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

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شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة:

إلى جانب نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، أصحاب النيافة الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح الأحد، زيارة رعوية تمتد على خمسة أيام يزور خلالها الإيبارشيات الست بمحافظة سوهاج وهي سوهاج والمنشأة والمراغة، وجرجا، والبلينا، وأخميم وساقلتة، وطما، وطهطا وجهينة.