شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنعى كاهن نزلة السمان بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نياحة القمص بولا نبيل، كاهن الشهيد مارجرجس بنزلة السمان، التابعة لإيبارشية وسط الجيزة والمنسق الإعلامي للإيبارشية.

سيم الأب المتنيح كاهنًا يوم ٩ فبراير ١٩٩٦ بيد مثلث الرحمات الأنبا دوماديوس، مطران الجيزة السابق.. ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بكنيسته في الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وتقدم البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا ثيئودسيوس، أسقف إيبارشية وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص بولا نبيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بنزلة السمان، كما يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.