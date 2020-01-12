شكرا لقرائتكم خبر عن 4501 مشروع تنموى للأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة كفرالشيخ، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه بلغت عدد المشروعات التنموية التي قدمتها الأورمان في كفرالشيخ 4501 مشروع تنموى متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن.
وأوضح شعبان أنه في عام 2019 قامت الأورمان بتوزيع (259) قرض حسن للشباب الغير قادر ومعدومى الدخل، كذلك قامت بتسليم (50) كشك وذلك في مراكز المحافظة المختلفة ( البرلس – بيلا- الحامول- دسوق – الرياض – سيدى سالم – فوه – قلين – كفرالشيخ- مطوبس)، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.
وأضاف شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق .
والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفرالشيخ تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية.
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