شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 191 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم على مستوي مراكز المحافظة بالتعاون مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية . يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والقضاء على الغش والتدليس والحد من انتشار ظاهرة ذبح اللحوم خارج المجازر والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين . قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، انه تم خلال احدى الحملات التفتيشية على جميع مراكز المحافظة، تحرير 18 مخالفة خلال الحملة وضبط 191 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مؤكداً على استمرار الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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