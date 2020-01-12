شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الزقازيق ينجحون في محو أمية 3542 مواطنًا بالشرقية والدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بجهود وحدة تعليم الكبار بالجامعة، التي تعد رائدة في دعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمساهمة في محو الأمية في محافظتي الشرقية والدقهلية، مشيرا إلى أن طلاب جامعة الزقازيق قد نجحوا خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتي نهاية ديسمبر 2019 في محو أمية 3542 مواطنا في محافظتي الشرقية والدقهلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة وحدة تعليم الكبار، برئاسته وعضوية الدكتورة مرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة نهلة الجمال، المشرف على قطاع شؤون البيئة، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب مستشار الوحدة، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، وعمرو شعلان مدير هيئة تعليم الكبار فرع الشرقية، وذلك لمناقشة خطة العمل المقترحة لوحدة تعليم الكبار، والمتضمنة ورش العمل مع المجالس التنفيذية بالكليات، وكذلك الندوات التثقيفية مع الطلاب، وعرض نتائج امتحانات دورة يوليو وأكتوبر والمتقدمين لدورة يناير.

وقال محمد عبدالله الفقي، مدير وحدة تعليم الكبار، أن العمل في الوحدة يسير على قدم وساق لتنفيذ الأنشطة المستهدفة، حيث رفع النسخ الالكترونية لنماذج استمارات تقديم الطلاب، ونماذج الامتحانات والدليل الإجرائي للمعلم في محو الأمية على الموقع الالكتروني للوحدة على سيرفر الجامعة، وكذلك رفع جداول امتحانات دورة يناير فرعي الشرقية والدقهلية على الفيس بوك لوحدة تعليم الكبار، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لدورة يناير بلغ 4867 أمياً وعدد المتقدمين لدورة أبريل بلغ 19632 أمياً 2020 في مشروع محو الأمية.