شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية: «التنظيم والإدارة» وافق على تثبيت 158 عاملًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على تثبيت ١٥٨ من العاملين المتعاقدين معهم على الباب الأول أجور موسميين قسم المستشفيات الجامعية.
وقد وجه رئيس الجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة التهنئة للجهاز الإدارى، والإشادة بالمجهودات التى تمت لتثبيت العمالة المؤقتة، واستمرار العمل من أجل تحقيق كافة مصالح الجهاز الإدارى والذى يمثل كيان هام يعمل لصالح الجامعة.
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