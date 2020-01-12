شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل لتفقد عدد من المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في زيارته إلى المحافظة لافتتاح أعمال تطوير محطة السكة الحديد وتفقد عدد من الكباري والطرق والمنشآت التابعة للوزارة.

وفور وصوله لديوان عام المحافظة، عقد الوزير والمحافظ اجتماعًا لمناقشة عدد من المشروع الجارية على أرض المحافظة، وسبل التعاون بين المحافظة والوزارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير النقل ومحافظ بورسعيد أعمال تطوير محطة سكة الحديد، وتفقد كوبري منطقة الرسوة، وكوبري منطقة الجميل، ومزلقانات القطارات.