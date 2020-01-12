أخبار مصر

محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل لتفقد عدد من المشروعات 

0 نشر
حمدي جمعة 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل لتفقد عدد من المشروعات  والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في زيارته إلى المحافظة لافتتاح أعمال تطوير محطة السكة الحديد وتفقد عدد من الكباري والطرق والمنشآت التابعة للوزارة.

وفور وصوله لديوان عام المحافظة، عقد الوزير والمحافظ اجتماعًا لمناقشة عدد من المشروع الجارية على أرض المحافظة، وسبل التعاون بين المحافظة والوزارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير النقل ومحافظ بورسعيد أعمال تطوير محطة سكة الحديد، وتفقد كوبري منطقة الرسوة، وكوبري منطقة الجميل، ومزلقانات القطارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل لتفقد عدد من المشروعات  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا