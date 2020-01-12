شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي و5 محافظين يناقشون الإسراع في تنفيذ «حياة كريمة» في قرى المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تحويل 350 مليون جنيه كدفعة أولى من المخصصات المالية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي سيتم تنفيذها في الـ143 قرية بالمرحلة الأولى في 11 محافظة، حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجاً للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولي للمبادرة حوالي 3.9 مليار جنيه.

وقال «شعراوي» إنه من المقرر أن تتم إتاحة مبلغ 280 مليون جنيه خلال الأسبوع الجارى كدفعة أولى لمشروعات الصرف الصحى والمدارس لجهات الإسناد المركزية، مشددا على أنه سيتم البدء بصورة سريعة في تنفيذ المشروعات المخططة في المبادرة، حيث تتضمن هذه الأعمال مشروعات لرصف الطرق والإنارة ومياه الشرب والوحدات الصحية.

وأضاف «شعراوي» أنه سيتم توقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية، والتأكيد على ضرورة وضع جدول زمنى للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء شعراوى الأحد بمقر الوزارة مع كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد والدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية للمبادرة والتي تم تشكيلها في الوزارة وفرق وحدات إدارة مبادرة «حياة كريمة» بتلك المحافظات.

وأوضح الوزير أن الإجتماع يأتى في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالإسراع في إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في القرى المستهدفة بالمرحلة الأولي.

وأضاف شعراوى أنه عقد اجتماعاً في ٢٩ ديسمبر الماضى بمحافظة الأقصر مع محافظى محافظات الصعيد المستهدفة في المبادرة، وهى الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، حيث تمت مراجعة الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الست التي تتضمن حوالي ١٢١ قرية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقري المستهدفة، ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيو المقبل.

وأوضح شعراوى أنه يتم العمل كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

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وأكد الوزير أنه تم اختيار قرى المرحلة الأولي وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالي ٧٠٪؜، وقال إن الرئيس السيسى يتابع كافة مستجدات مبادرة «حياة كريمة»، ولابد من الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ واستكمال باقي المشروعات في القري المستهدفة في العام المالي القادم.

وأشار شعراوى إلى أنه سيتم إسناد المشروعات بالأمر المباشر للشركات والمقاولين المحليين لضمان سرعة التنفيذ مع مراعاة الأسعار الاسترشادية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع بشكل يومى مع الوزارة عمليات التنفيذ على أرض القرى بالمحافظات.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين مع المسئولين عن متابعة وتنفيذ المبادرة والوحدات التي تم تشكيلها في كل محافظة مع الوحدة المركزية في الوزارة والعمل على تذليل ومواجهة أي تحديات أو معوقات فيما يخص عملية تنفيذ المشروعات، مشددا على أهمية أن يشعر المواطن في تلك القري بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع.

وقال شعراوي إن الوزارة قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل والبدء في جولات ميدانية بالقرى المستهدفة في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية والدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والجمعيات الأهلية في المحافظات التي ستنفذ بها المبادرة في دعم جهود الحكومة، لسرعة تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية عنصر الوقت لتنفيذ المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى، وسيقوم بالمتابعة مع المحافظين والقيام بجولات ميدانية للقرى لمتابعة نسب التنفيذ.

وكشف عن أن الوزارة تقوم حالياً برصد وتقييم احتياجات عدد من القرى في محافظات المرحلة الأولى تمهيدا لوضع مخطط شامل لتحويلها إلى قرى نموذجية لتكون بمثابة نموذج يتم الاسترشاد به عند تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المصرية مستقبلاً.

وأكد شعراوى أن أهم ما تتسم به إجراءات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» أنها تستجيب لتكليفات الرئيس السيسى المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين والشفافية معهم والتنسيق مع المجتمع المدني وتشكيل لجان للتخطيط المحلي لضمان التنسيق والتكامل بين خطط التنمية وتدخلات الدولة في هذه القرى.

وقال الوزير إن الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بمقر الوزارة ستتولى الإشراف على عملية تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع والمساهمة في عمليات بناء القدرات للكوادر البشرية المشاركة في عملية متابعة التنفيذ.

وشهد الاجتماع استعراض نماذج لبعض القري في محافظة القليوبية والوادى الجديد والتي ستنفذ فيها المشروعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم استعراض بعض التجارب التي قامت بها الجمعيات الأهلية في المحافظات المشاركة في الاجتماع.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال شهر نوفمبر 2019 بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية.