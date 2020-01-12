شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يبحث سبل تحسين مستوى الأداء مع مديري الإدارات بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهمية التنسيق الكامل بين جميع الإدارات بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة بمراكز المدن والأحياء لتنظيم الأعمال والقضاء على الروتين الذي يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده محافظ الغربية مع مديري الإدارات بالديوان لبحث سبل تطوير الأداء بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.
في بداية الإجتماع؛ إستعرض محافظ الغربية أعمال ومهام الإدارات بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال، موجهاً بسرعة البدء في إعداد برنامج تدريبي متكامل لجميع العاملين كلاً في مجال عمله، بحيث يتضمن التدريب عمل إختبارات تجاوز للدورة التدريبية.
كما كلف مديري الإدارات بالبدء فوراً في أرشفة جميع البيانات والمعلومات إلكترونياً للإستفادة في مشروع التحول الرقمي .
وخلال الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية متابعة أداء جميع العاملين من خلال إدارة المتابعة للتأكد من تنفيذ الجميع المهام المكلفة بها ومواجهة أي قصور يؤثر على مستوى الخدمة، موضحاً إلى تقييم جميع العاملين عن طريق عمل إستبيان دوري يشمل العاملين والمديرين وجميع القيادات.
وفى نهاية الإجتماع؛ أشار محافظ الغربية إلى أن الجميع بالمحافظة يعمل من أجل الإرتقاء بجميع القطاعات بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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