شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف الإنتاج الحربى.. الوزارة تعلن عّن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عّن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم من الجامعات الحكومية، وذلك فى إعلان نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث حددت وزارة الانتاج الحربى الشروط المطلوبة فى المتقدمين لشغل الوظائف، وفى مقدمتها أن يكون مصريا، وألا يزيد سنه عّن 33 عام، وأن يكون له موقف محدد من الخدمة العسكرية، بالإضافة لأن يكون لائقا صحيا.

وأكدت الوزارة أن من بين الشروط ، أن يكون تقديره جيد ومن سكان القاهرة الكبرى، أو يقبل العمل فيها.

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وتقدم الأوراق بداية من اليوم الاحد، وحتى 26 يناير الجارى، على موقع الوزارة، حيث تملأ الاستمارة وترفق بها المستندات المطلوبة، وحيث يتم اجراء الاختبارات بقطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربى، مع التحذير من التلاعب فى المستندات المقدمة، واعتبار المتقدم راسبا حتى لو ظهرت نتيجته، وذلك إذا تم اكتشاف تلاعبه.